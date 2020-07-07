МАРТ уточнил перечень социально значимых товаров, цены на которые в соответствии с постановлением министерства от 15 апреля 2020 года №30 временно регулирует государство. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на сайт ведомства.

Ситуация на потребительском рынке страны стабилизировалась. Учитывая отсутствие повышенного спроса и наличие широкого ассортимента товаров, МАРТ принял постановление №45 от 23 июня 2020 года. В соответствии с ним из сферы ценового регулирования исключаются кофе, консервы мясные и из рыбы, сухое молоко, твердое туалетное и хозяйственное мыло, спички, женские гигиенические прокладки, подгузники (детские и взрослые), туалетная бумага.

Регулирование цен сохраняется только на социально значимые продовольственные товары.

Государственное регулирование цен на средства защиты органов дыхания и дезинфицирующие средства планируется продлить по согласованию с Коллегией ЕЭК. Напомним, регулирование цен на средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи) предусмотрено в соответствии с постановлением МАРТ от 6 апреля 2020 года №27.

В МАРТ также отметили, что подходы к регулированию цен и уровни применяемых оптовых и торговых надбавок остаются неизменны.

Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Белта