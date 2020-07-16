Министерство здравоохранения продолжает актуализацию перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Сегодня из перечня дополнительно исключена Россия. «Лица, прибывшие из России, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что людям, прибывшим в Беларусь из стран, исключенных из этого перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется.

Белта