Нам здесь жить и работать, а значит и проблемы решать нам. Председатель райисполкома Анатолий Гапоник провел встречу с трудовым коллективом Буда-Кошелевского райпо.

На встрече с трудовым коллективом райпо Анатолий Генрикович интересовался производственно-экономическим и финансовым состоянием предприятия, перспективами его развития. Особое внимание было уделено вопросам наращивания объемов выпускаемой продукции, торговли и логистики, заработной платы и работе с неиспользуемыми объектами. Председатель позитивно оценил произошедшие в райпо изменения, отметил улучшение качества хлебобулочных изделий. Вместе с тем, предстоит решить еще немало проблем.

Глава района обратил внимание на тот факт, что времена сейчас непростые, но они не критичные:

— Нам здесь жить и работать, а значит и проблемы решать нам. В рабочем порядке. Мы для этого здесь и находимся. А трудности пройдут. Сегодня у каждого есть возможность заработать. И жить достойно. Было бы желание. И это главное. Район развивается, демонстрируя хорошую динамику по ряду позиций. Так, индекс физического объема промышленной продукции в сопоставимых ценах (ИФО) составил по району 137% к уровню 2019 года. Выполняются прогнозные показатели по экспорту и товаров и услуг. Пока есть вопросы к сельскому хозяйству. Большие надежды возлагаем на растениеводство. Отсеялись мы хорошо. Будем с кормами – это видно уже сегодня. А вот зерно будем считать в амбаре.