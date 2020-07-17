Сегодня председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева встретилась с трудовым коллективом центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Наталья Никитовна акцентировала внимание работников образования на важных моментах развития и становления Беларуси за 25 лет независимости, подробно остановилась на достижениях и успехах белорусского народа за этот период. В своем выступлении она не обошла стороной и преобразования, прошедшие в нашем районе. В ходе встречи была озвучена и ситуация с пандемией. Наталья Никитовна отметила, что несмотря на кажущееся затишье, терять бдительность и забывать о мерах безопасности и профилактики не стоит.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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