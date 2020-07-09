На базе СУП «Андреевка» прошел выездной семинар-совещание с идеологическим активом района. Участие в мероприятии принял заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков.

С опытом работы хозяйства и приоритетными направлениями по информационно-идеологическому обеспечению уборочной кампании-2020 присутствовавших ознакомила заместитель директора по идеологической работе СУП «Андреевка» Галина Герасимчук. У участников семинара-совещания была возможность увидеть, как организована работа в данном направлении, познакомиться с условиями труда и отдыха, посмотреть на обновленный машинно-тракторный парк.

На пленарной части семинара-совещания были озвучены вопросы организации уборочной кампании в районе и создания условий труда и отдыха работников сельхозпредприятий, о соблюдении правил по охране труда. Опытом работы с молодежью на сельской территории поделилась заместитель директора по идеологической работе КСУП «Кривск» Светлана Лапицкая.

В ходе семинара были обсуждены основные вопросы подготовки и проведения выборов Президента Республики Беларусь, обозначены основные задачи идеологического актива в период избирательной кампании.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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