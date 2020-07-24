На Будакошелевщине душевно и тепло прошло чествование медицинских работников. В списке награжденных — 11 человек, в том числе главный врач Буда-Кошелевской ЦРБ Жанна Евтухова.

— Этот год выдался особым для медработников. Наш район одним из первых в Гомельской области столкнулся с этой малоизученной инфекцией. Медикам разных направлений пришлось переквалифицироваться в инфекционистов. Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу многих медицинских учреждений страны, в том числе и наших. Могу сказать, что с выпавшим на вашу долю испытанием вы справились достойно. Отдельно хотелось бы отметить работу санитарной службы района. В нашем районе зафиксировано самое большое количество выявленных контактов первого уровня, что свидетельствует о добросовестном отношении к своим обязанностям каждого работника санэпидемстанции. Сложная ситуация показала, что наша система здравоохранения отлажена и работает как часы, а люди у нас замечательные. Все вы выполнили свой долг профессионально и с полной ответственностью, показали отличную командную работу.

Уважаемые медики, ваш тяжелый, каждодневный, очень ответственный труд не мог остаться незамеченным со стороны Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета. Тема здравоохранения у нас всегда стояла и стоит на первом месте. Сегодня Президентом делается все возможное для того, чтобы создать достойные условия для работы медработников. Строятся и реконструируются больницы, закупается новое современное оборудование. Но нет ничего важнее талантливых рук тех людей, которые сутками стоят у постели больного, спасали человеческие жизни. Поэтому низкий вам поклон, искренние слова признательности и благодарности, – отметил председатель райисполкома Анатолий Гапоник.

Почетные грамоты районного исполнительного комитета были вручены: врачу общей практики, заведующий отделением профилактики Буда-Кошелевской ЦРБ Ольге Жариной, фельдшеру выездной бригады отделения скорой медицинской помощи Буда-Кошелевской ЦРБ Ирине Кухоренко, врачу-хирургу районной поликлиники Буда-Кошелевской ЦРБ Артему Коваленко.

Благодарностей райисполкома удостоены: врач-инфекционист Буда-Кошелевской ЦРБ Ольга Маханова, водитель автомобиля, член контактной группы по наблюдению за пациентами с инфекцией COVID-19 Николай Гулевич, старшая медицинская сестра хирургического отделения Буда-Кошелевская ЦРБ Светлана Ванакова, врач-хирург, заведующий хирургическим отделением Буда-Кошелевской ЦРБ Эдуард Иноземцев, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи районной поликлиники Буда-Кошелевской ЦРБ Татьяна Лагодич, акушер Коммунаровской сельской участковой больницы Екатерина Кончиц и медицинская сестра Уваровичской участковой больницы Марина Гулуева.

Почетной грамоты Президиума республиканского комитета белорусского профессионального союза работников здравоохранения награждена главный врач Буда-Кошелевской ЦРБ Жанна Евтухова.

Торжественную церемонию чествования медиков дополнила концертная программа.