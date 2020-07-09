100 баллов на централизованном тестировании по русскому языку набрали 27 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по русскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. «В этом году 100 баллов на централизованном тестировании по русскому языку набрали 27 абитуриентов, в прошлом их было 36. На этот раз стобалльников несколько меньше, но вместе с тем абитуриенты в целом лучше справились», — рассказал Юрий Миксюк.

По его словам, 19 человек показали нулевой результат, в прошлом году таких было примерно столько же — 17.

В этом году ЦТ по русскому языку проходило в два дня — 26 и 27 июня. Сдавать его планировали около 52,7 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных в первый день не явились 3,6%, во второй — 8% абитуриентов.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек. Следующее ЦТ — по физике — пройдет 10 июля.

Белта