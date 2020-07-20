Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертам Интерпола и ряда других стран. Об этом он заявил 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Фрагмент встречи с военнослужащими был показан в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Я не буду тут влезать в эти подробности. Просто хочу сказать: если вы думаете, что все, что вам по телевизору вот это показывают, следователи рассказывают, что это политический заказ, то мне с вами не о чем вообще говорить. Нет никакого политического заказа! Нет никакого страха и опасности в них. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение, — подчеркнул белорусский лидер. — Еще раз хочу подчеркнуть то, что я сказал на Витебщине в Полоцке, и сейчас повторю: узником совести из них никто не станет — все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек. Все дают показания. И этот уже зарыдал (экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико. — Прим. БЕЛТА). Когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать. Поэтому узниками совести не будут».

«И вчера я приказал следователям и Комитету госбезопасности, прокуратуре подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России. И мы им покажем эти документы», — заявил глава государства.

По его словам, уже эти международные специалисты смогут сами увидеть и разобраться, боится ли кото-то Президент Беларуси или же в деяниях упомянутых лиц действительно есть уголовное преступление. «Поэтому мы открыты», — добавил Александр Лукашенко.

Белта