Национальный олимпийский комитет совместно с Министерством образования объявил о новых датах конкурса рисунка «Олимпийский огонь зажигает сердца», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Главная тема конкурса — «Зрелищные моменты спортивных состязаний». Все работы будут посвящены тематике прошедших II Европейских игр в Минске и предстоящим XXXII летним Олимпийским играм в Токио.

Особенностью конкурса станет социальная направленность и вовлечение различных категорий детей. В этом году конкурс пройдет в номинациях «Огонь надежды» (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 12-16 лет), «Огонь вдохновения» (дети с ограниченными возможностями в возрасте 12-16 лет), «Огонь дружбы» (воспитанники специальных учебно-воспитательных учреждений в возрасте 11-17 лет) и «Огонь единства» (учащиеся учреждений общего среднего образования в возрасте 12-16 лет).

На первом отборочном этапе прием работ вместе с заявкой об участии продлен до 18 сентября 2020 года включительно. Итоги первого этапа конкурса планируют подвести до 25 сентября 2020 года. На заключительном этапе конкурса рисунка главные управления образования облисполкомов (комитет по образованию Мингорисполкома) в период с 1 по 9 октября 2020 года направят заявки и работы победителей и призеров в каждой из номинаций в НОК. Итоги второго этапа конкурса рисунка будут подведены в декабре 2020 года.

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