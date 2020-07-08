В специализированных санаториях Министерства труда и социальной защиты уже успешно прошли этап долечивания и восстановления 276 человек, инфицированных COVID-19, сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

«Особенно уязвимыми перед коронавирусной инфекцией оказались пожилые люди и инвалиды. Период лечения и восстановления у них более продолжительный, чем у молодых людей. С учетом этого глава государства поручил на бесплатной основе организовать в санаториях долечивание пожилых граждан и инвалидов I и II группы после лечения в больницах пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19. В первую очередь направления на долечивание получают одинокие и одиноко проживающие пожилые люди, у которых после выписки из медицинских учреждений нет рядом близких, готовых позаботиться о них», — пояснили в Минтруда.

Восстановительное лечение для этих граждан с мая организовано в специализированных санаториях Минтруда и соцзащиты — «Вяжути» в Молодечненском районе и «Березина» в Борисовском районе. В них есть вся необходимая лечебная база, создана безбарьерная среда, а сочетание природных и физических факторов усиливает реабилитационный эффект после перенесенной тяжелой болезни.

Для скорейшего восстановления предусмотрены лечебная и дыхательная гимнастика, прогулки на свежем воздухе, усиленное пятиразовое питание, разнообразные фиточаи и кислородный коктейль. Под контролем врачей проводится комплекс физиотерапевтических процедур: магнитотерапия, светолечение, лазеротерапия.

«Сегодня восстановительное лечение в санатории «Вяжути» продолжают 80 человек. Это учреждение до конца года продолжит по направлениям организаций здравоохранения на бесплатной основе долечивание пожилых граждан и инвалидов I и II группы после лечения в больницах пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19″, — добавили в Минтруда.

С начала июля возобновили санаторно-курортное лечение пожилых граждан и инвалидов по путевкам Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения санатории Минтруда и соцзащиты «Ясельда», «Белая Вежа» и «Березина». Инвалиды I и II группы имеют право раз в 2 года пройти санаторно-курортное лечение по путевкам бесплатно, неработающие ветераны труда — по очереди на льготных условиях (15-20% от стоимости путевки в зависимости от дохода человека).

В соответствии с решением Минтруда, Минздрава и Республиканского центра неработающим ветеранам труда и инвалидам I и II группы, перенесшим ассоциированную с COVID-19 пневмонию, не ранее чем через месяц после выздоровления предоставлено право в 2020 году на внеочередное санаторно-курортное лечение в названных санаториях. Для отдыхающих в них соблюдены необходимые профилактические мероприятия по предупреждению коронавирусной инфекции. Проживание предусмотрено по одному человеку в комнате.

Сейчас по путевкам Республиканского центра оздоровление проходят 360 человек, в том числе 26 граждан после перенесенной пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19, получили путевки вне очереди.

За внеочередной путевкой необходимо обращаться к специалисту представительства Республиканского центра по месту жительства, предоставив заявление, медицинскую справку о состоянии здоровья (подтверждающую нуждаемость в санаторно-курортном лечении, с указанием сведений о перенесенной пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19), копию трудовой книжки, пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида.

Белта