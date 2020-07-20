Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков встретился с трудовым коллективом начальной школы г. Буда-Кошелево и активом районной организации ОО «БСЖ».

В ходе встреч Николай Андреевич рассказал о законотворческой деятельности, подробно остановился на социально-экономических аспектах развития страны. Он не остался в стороне и от эпидемиологической ситуации с пандемией, призвав людей во избежание заражения и распространения инфекции соблюдать все профилактические меры.

У собравшихся была возможность задать парламентарию волнующие вопросы, которые касались в основном медицинского обслуживания, минимизации последствий катастрофы на ЧАЭС и др.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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