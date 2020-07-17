Первый заместитель премьер-министра, уполномоченный представитель Президента в Гомельской области Николай Снопков провел прием граждан в Буда-Кошелевском райисполкоме и посетил ООО «Вахавяк Плюс».

Темы разговора самые разные: люди делились трудностями, просили совета, искали содействия.

Жители областного центра стали жертвами недобросовестного застройщика, который обещал построить многоэтажку по ул. Тельмана, взял предоплату, но обязательств не выполнил. Люди лишились своих сбережений. В январе прошлого года состоялся суд. Главному фигуранту, руководителю «ЦентрЛизинга», в качестве наказания назначено шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Кроме того, он лишен права занимать организационно-распорядительные должности сроком на пять лет. Также бизнесмен обязан выплатить незаконно присвоенные им суммы, а восьми потерпевшим также компенсацию морального вреда по 500 рублей каждому. Но обманутые дольщики не теряют надежды построить квартиры и просят содействия в завершении строительства. Николай Геннадьевич обещал разобраться в ситуации, чтобы принять верное решение. «Я беру вопрос на контроль. Я не могу на 100% гарантировать решение вашего вопроса, но обещаю приложить все усилия», — отметил он.

Воспользовалась случаем заручиться поддержкой первого заместителя премьер-министра, уполномоченного представителя Президента в Гомельской области, Валентина Жукова, заместитель директора по экономике СП «Амипак»-ОАО. На предприятии работает сегодня 258 человек. В 2019-м оно было признано экономически несостоятельным и с тех пор находится в процедуре санации. За это время коллективом сделано многое, чтобы исправить положение и сохранить производство. Проработаны внутренние и внешние рынки сбыта, возобновлены контакты с бывшими партнерами, вернулись высококвалифицированные специалисты, разработаны и внедрены новые современные виды продукции, которые востребованы на рынке. С момента начала санации СП «Амипак»-ОАО имеет устойчивую тенденцию к росту всех основных финансово-экономических показателей. Если в двух словах, то по сравнению с прошлым годом объемы производства выросли в разы. Валентина Ивановна просила рассмотреть возможность дальнейшей поддержки предприятия путем продления санации на 3 года. Николай Снопков отметил, что вопрос не оставят без рассмотрения. «Тема важная. Санация приносит результат. Предприятие выполняет производственные показатели, на нем трудится 258 человек. Мы не должны допустить его банкротства. Поэтому в рамках закона окажем помощь в сохранении и дальнейшем развитии предприятия», – сказал он.