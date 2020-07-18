Ингредиенты для «Пирог с творожным суфле и ягодами»:
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар (2 ст.л. в тесто; 4 ст.л. в крем) — 6 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 240-250 г
- Вода (холодная) — 4-5 ст. л.
- Творог — 200 г
- Ягода (замороженная, у меня вишня) — 300 г
- Цедра апельсина (по желанию)
- Масло сливочное — 120 г
- Сахарная пудра(по желанию)
Рецепт «Пирог с творожным суфле и ягодами»:
Масло растереть с мукой в крошку.
Добавить 2 ст. л. сахара и 2 желтка. Размешать. Постепенно (по одной ложке) вводить холодную воду. Смотрите по консистенции теста, у нас должен получиться шар. Возможно, вам понадобится больше или меньше воды.
Получается нелипкое тесто. Поставить его в холодильник, пока будем готовить начинку.
Смешать творог, 4 ст. л. сахара, цедру (по желанию). Размешать.
Отдельно взбить в крепкую пену белки. Ввести их в творожный крем, аккуратно размешать.
Получается нежное творожное суфле (его можно подавать самостоятельно, очень вкусно)!
Достать тесто из холодильника, раскатать достаточно тонко, выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки. Наколоть вилкой.
Поставить тесто в разогретую духовку и печь при температуре 170-180 градусов почти до готовности (около 15-20 минут, ориентируйтесь по вашей духовке).
Замороженные ягоды предварительно разморозить, слить лишний сок, уложить на тесто. (Если вы не любите кислинку ягод в выпечке, то можно сверху посыпать сахаром).
Сверху выложить крем.Печь при температуре 170 градусов до золотистого цвета (около 45-55 минут).Когда пирог был готов, я его вынула из формы, поставила на решетку и держала в закрытой выключенной духовке до полного охлаждения.
Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.Приятного аппетита!