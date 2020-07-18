Добавить 2 ст. л. сахара и 2 желтка. Размешать. Постепенно (по одной ложке) вводить холодную воду. Смотрите по консистенции теста, у нас должен получиться шар. Возможно, вам понадобится больше или меньше воды.

Получается нелипкое тесто. Поставить его в холодильник, пока будем готовить начинку.

Поставить тесто в разогретую духовку и печь при температуре 170-180 градусов почти до готовности (около 15-20 минут, ориентируйтесь по вашей духовке).

Достать тесто из холодильника, раскатать достаточно тонко, выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки. Наколоть вилкой.

Получается нежное творожное суфле (его можно подавать самостоятельно, очень вкусно)!

Отдельно взбить в крепкую пену белки. Ввести их в творожный крем, аккуратно размешать.

Замороженные ягоды предварительно разморозить, слить лишний сок, уложить на тесто. (Если вы не любите кислинку ягод в выпечке, то можно сверху посыпать сахаром).

Сверху выложить крем.

Печь при температуре 170 градусов до золотистого цвета (около 45-55 минут).

Когда пирог был готов, я его вынула из формы, поставила на решетку и держала в закрытой выключенной духовке до полного охлаждения.

Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.