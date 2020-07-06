В ходе рейдовых мероприятий по проверке мест, где ранее выявлялись большие площади произрастания наркосодержащих растений, недалеко от отселенного населенного пункта Никольска, что на территории Широковского сельсовета, была обнаружена и впоследствии уничтожена плантация с дикорастущей коноплей.

Как отметил старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ОВД райисполкома Владимир Иванов, плантация с наркосодержащей культурой на площади 0,5 га была скошена и измельчена с помощью сельхозтехники СУП «Андреевка». Было уничтожено 1,2 тонны наркозелья. В целом с начала летнего периода к административной ответственности по ст. 16.1 КоАП Республики Беларусь за допущение произрастания без цели сбыта на приусадебных участках, запрещенных к возделыванию культур, содержащих в своем составе наркотические вещества, привлечены 2 жителя района. Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 20 базовых величин.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото ОВД райисполкома