Пониженный температурный режим в ближайшее время замедлит развитие кукурузы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Агрометеорологические условия для роста и развития кукурузы в нынешнем году складываются неоднозначно. Пониженный температурный режим весной сдерживал появление всходов и дальнейшее развитие данной культуры. В июне и в начале июля преобладание теплой погоды и достаточное количество почвенной влаги на большинстве площадей способствовали нарастанию зеленой массы. Накопившаяся сумма эффективных температур выше плюс 10 градусов за период с мая по 8 июля уступает показателям прошлого года», — отметили в Белгидромете.

По последним данным, у кукурузы продолжается листообразование. В развитии культуры наблюдается отставание от прошлогодних сроков. При этом визуальные оценки состояния посевов в основном хорошие.

«Дожди поддерживают достаточную влагообеспеченность растений. Однако в ближайшее время преобладающий температурный режим ожидается ниже оптимального для формирования урожая кукурузы, что вновь замедлит развитие этой теплолюбивой культуры», — рассказали агрометеорологи.

Белта