Многие знаменитые музыканты становятся кумирами и предметами для подражания. Их истории воодушевляют тысячи людей. Но не обязательно быть всемирно известным, чтобы вдохновлять. Сегодня я расскажу о 17-летнем парне, нашем земляке, который в свободное время пишет песни, а совсем недавно выпустил свой первый альбом.

– Ваня, когда и с чего началась твоя любовь к музыке?



– Сегодня я живу музыкой, но так было не всегда. Началось все во 2-м классе с вокального кружка. Я не отдавал себе отчёт в том, что хочу действительно заниматься музыкой, я просто хорошо проводил время.

– На чём умеешь играть и на чём хотел бы научиться?



– У меня есть укулеле и гитара, игре на которой научил брат. Дома лежит синтезатор. Так что я ещё и немного пианист. У меня есть бас – периодически достаю его. Доводилось и на барабанах играть, но знаю от силы пару ритмов, так что ударником назвать себя не могу. В музыкальной школе освоил домру. Струнные инструменты даются легче, исходя из моих навыков игры на гитаре.

– Кто или что сыграло важную роль в твоём музыкальном развитии?



– Кружки и старший брат заложили фундамент, прежде чем я пошёл своей дорогой. Сформировалась некая база познаний как технических, так и культурных, появилась точка опоры.

– Знаю, что недавно вышел твой первый альбом. Расскажи о нём.



– Альбом называется «Мой тупой максимализм». Если в целом, то он про молодость и юношеский максимализм. Есть в нем как позитивные, так и грустные песни, но веселых все же больше. Сейчас, я убежден, самое время веселиться, делать ошибки, любить.

– У твоей музыки есть определённый жанр?



– Жанр моей музыки я бы назвал поп-панк новой школы. Для меня это идеальная характеристика. Моя музыка не похожа на то, что я обычно слушаю сам. Это скорее компромисс между тем, что мне нравится, и тем, что зашло бы людям. Я никого не копирую и в своей музыке говорю от чистого сердца.

– Какой у тебя псевдоним?



– Выпускаюсь я под ником Пётар Панчез. Звучит достаточно глупо, но может в этом и суть.

– Недавно проходил конкурс «Карантиновидение-2020», в котором ты принимал участие. Что это за конкурс?



– В связи с отменой Евровидения творческое объединение «КЛИККЛАК» во главе с фронтменом фрик-рейв-группы Little Big Ильей Прусикиным и Эльдаром Джараховым сделали свой песенный конкурс. Он заключался в том, что любой человек мог снять минутный клип и выложить его в Instagram, отметив организаторов и поставив хэштег. Люди творили, развивались и хорошо проводили время.

– Расскажи о своём участии в нём.

– Участие в конкурсе для меня стало поводом не расслабляться и продолжать творить. Первая песня как раз об этом: если уж все дома сидим, то давайте хотя бы развиваться. Она попала в истории Instagram «КЛИККЛАК», но не в подборку. Вторая песня не выстрелила вообще: нужно было больше внимания уделить не песням, а видео к ним. Но на третьей я выложился на полную. Мои старания окупились, и уже эта работа попала в подборку. Потом я выиграл в конкурсе «Удаленкапати», который также устраивал «КЛИККЛАК». В качестве награды мне и ещё 6 победителям повезло пообщаться по видеосвязи с Эльдаром Джараховым. Мы весело провели время.

– Как ты считаешь, стать популярным в наши дни можно только в результате упорной работы либо же это вопрос чистого везения?

– Думаю, кроме этих двух факторов, есть ещё и третий – деньги. Но его рассматривать не будем. Я убежден: если человек вкладывает недостаточно усилий, вряд ли он останется конкурентоспособным. Гораздо надёжнее совершенствоваться и быть уверенным в своих силах. Как минимум с тобой останется опыт. А если надеяться всю жизнь на удачу, то мало того, что славы не получишь, так в итоге ничему и не научишься. Останешься, в общем, ни с чем.

– А как не бояться делать своё и не отчаиваться, глядя на успехи других?



– Нужно не лениться и работать над собой. Было время, когда хотелось всё забросить, потому что другие делали это лучше и быстрее. Осознание этого для меня было достаточно болезненным. Но на тот момент я зашёл слишком далеко, чтобы остановиться. Я уже жил музыкой. А в начале просто не задумывался и делал так, как мне нравилось. Может, в этом и весь секрет: делать то, что нравится. А если ты начинаешь замечать, что пытаешься добиться успеха не для себя, а для кого-то ещё, то лучше остановиться и хорошенько ещё раз всё обдумать.

– Какие планы на будущее? И входит ли музыка в эти планы?



– Конечно, входит. Правда, поступаю я на переводчика в БГУ. Я довольно хорошо знаю английский. Он давно стал частью моей жизни, поэтому выбор пал именно на эту профессию. А так как я довольно общительный, изучение нового языка мне будет только в радость. Всегда хотел начать, но никогда не доходили руки. Так что буду развиваться как в сфере языков, так и в музыкальной. Не знаю точно, закреплюсь ли я на текущем жанре, но заниматься музыкой я точно не перестану.

– Что бы ты посоветовал тем, кто собирается развиваться в музыкальной сфере?



– Посоветую не бояться перемен. А еще – записывайте абсолютно каждую идею, которая рождается у вас в голове.

Лиза Цыкунова, участница клуба «Юный журналист»