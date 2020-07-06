Почетного звания «Человек года» в Гомельской области удостоены семь жителей региона. Дипломы лауреатам вручил сегодня на торжестве, посвященном Дню Независимости Беларуси и 76-й годовщине ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

«История независимости нашего государства не одно десятилетие пишется подвигами и трудом наших людей. Именно человек — главный капитал и богатство страны. Гомельщина гордится своими людьми, среди которых Герои Советского Союза и Герои Труда, почетные граждане районов, городов и области», — сказал Геннадий Соловей.

За высокие достижения в работе дипломы о присвоении почетного звания «Человек года» в Гомельской области получили семь человек.

В номинации «Служу Отечеству» лауреатом стала начальник инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля Марина Корж. Ее работа на протяжении 12 лет связана с непростыми подростками, а главная награда для лауреата — спасенные судьбы и жизни молодого поколения.

Почетного звания «Лидер» удостоена главный редактор жлобинской газеты «Новы дзень», председатель районной организации «Белорусский союз женщин» Галина Мельникова. Под ее руководством коллектив редакции становился победителем и неоднократным лауреатом республиканских и областных творческих конкурсов. В 2018 году редакция начала масштабный проект по ремонту здания местной детской поликлиники, а летом подключилась к созданию воркаут-площадки в райцентре. «Мне очень приятно получить в главный праздник страны такую высокую награду. Благодарна всем, кто оценил мою жизненную позицию так высоко. Благодарна всем людям, с которыми я шла к этой награде. Искренне благодарна судьбе, что она повела меня по пути созидания на моей малой родине», — призналась лауреат.

Награда в номинации «Руководитель» присуждена директору ОАО «Гомельский химический завод» Дмитрию Чернякову. В 2019-м предприятие выполнило все основные ключевые показатели эффективности работы. На заводе освоили производство новых марок комплексных удобрений.

Лучший «Мастер» — каменщик строительного управления №165 ОАО «Строительный трест №14» Виктор Петренко. На предприятии работает с 1979 года. Огромный опыт и профессиональное мастерство позволяют мастеру выполнять работы различного уровня сложности. «Я принимал участие в строительстве многих значимых объектов не только в Гомеле, но и по области. Все они по-своему ценны и важны в моей трудовой биографии», — отметил он.

Победителем в номинации «Человек на земле» назван председатель сельскохозяйственного кооператива «Дружба-Автюки» Сергей Довгялло. Он возглавил предприятие в 2004 году. Сейчас «Дружба-Автюки» — лидер в районе по многим позициям.

В номинации «Открытие» победила одиннадцатиклассница средней школы №66 Гомеля Дарья Кухаренко. В 2019 году девушка стала призером многих конкурсов и научно-практических конференций различного уровня.

Животновод молочно-товарной фермы №2 КСУП «Колпень-Агро» Лоевского района Лариса Гунько отмечена в номинации «Призвание». Она трудится на предприятии с 2006 года. Благодаря ее профессионализму, ответственности и добросовестности сохранность молодняка составила по итогам прошлого года 100%.

«Сегодня мы переворачиваем страницу книги «Человек года — 2019″, чтобы открыть новую, не менее интересную, в которую каждый из вас может вписать свои имена. Таким образом, продолжение следует», — сказал Геннадий Соловей.

Чествование лауреатов почетного звания «Человек года» в Гомельской области проводится с 2009 года.

Церемония вручения премии «Человек года» предшествовала заключительному аккорду праздничного дня — республиканской акции «Споем гимн вместе». Главная композиция страны прозвучала одновременно на нескольких площадках города. На финальных нотах ночное небо города озарили яркие фейерверки.

Фото Сергея Холодилина

Белта