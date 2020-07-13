План работы Совета Министров и Президиума Совмина на ІІ полугодие утвержден постановлением правительства от 8 июля 2020 года №406, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совмина.

На заседаниях Совета Министров будут рассмотрены итоги социально-экономического развития Беларуси за январь-июнь, за январь-сентябрь 2020 года, а также проекты прогноза социально-экономического развития, основные направления денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год.

На заседания Президиума Совмина будут вынесены вопросы об основных направлениях социально-экономического развития страны до 2025 года, о концептуальных основах прогноза социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года, направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2021 год.

Наряду с этим планируется обсудить ход выполнения и актуализации Стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года, экспорт товаров и услуг, работу по импортозамещению и предложения о повышении ее эффективности, а также принимаемые меры по ускоренному социально-экономическому развитию 11 городов с численностью населения 80 тыс. человек и более.

Будут рассмотрены проект программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы и проекты госпрограмм на этот же период.

Обсудят также состояние дел в сельском хозяйстве. В частности, речь пойдет о мерах по подготовке сельхозорганизаций к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2021 году. Будет рассмотрено выполнение поручений главы государства по завершению строительства и реконструкции молочно-товарных ферм и свиноводческих комплексов.

Всего в плане работы 14 пунктов.

Белта