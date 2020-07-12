Ингредиенты:

Укроп (мелко нарезанный) — 1/2 стак.

Молоко — 100 мл

Сливки — 200 мл

Специи (соль, свежемолотый черный перец — по вкусу, мускатный орех — щепотка) — по вкусу

Вино белое сухое — 200 мл

Грибы (у меня 300 гр замороженных белых грибов и 200 гр свежих шампиньонов) — 500 г

Чеснок — 2-3 зуб.

Масло оливковое — 50 мл

Лук репчатый — 300 г

Сухарики (крутоны)

Вода — 150 мл

Способ приготовления:

Лук режем кольцами, чеснок нарезаем пластиками.

Обжариваем лук и чеснок в оливковом масле до золотистого цвета (ушло минут 10 на жарку).

Белые грибы размораживаем, свежие шампиньоны нарезаем крупными пластинками.

Грибы добавляем к обжаренному луку, а также добавляем соль, черный перец (щедро), щепотку мускатного ореха. Перемешиваем.

Вливаем 200 мл белого сухого вина. Как закипит, добавляем примерно 150 мл воды, накрываем кастрюлю крышкой и варим 10-15 минут.

Затем добавляем в суп молоко и сливки, доводим до кипения и выключаем печь.

Добавляем много укропа,

Пробуем на вкус и при необходимости досаливаем и перчим.

Пока суп варился, сушим сухарики из белого хлеба.

Суп подаем с сухариками (крутонами).

Приятного аппетита!