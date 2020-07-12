Ингредиенты:
- Укроп (мелко нарезанный) — 1/2 стак.
- Молоко — 100 мл
- Сливки — 200 мл
- Специи (соль, свежемолотый черный перец — по вкусу, мускатный орех — щепотка) — по вкусу
- Вино белое сухое — 200 мл
- Грибы (у меня 300 гр замороженных белых грибов и 200 гр свежих шампиньонов) — 500 г
- Чеснок — 2-3 зуб.
- Масло оливковое — 50 мл
- Лук репчатый — 300 г
- Сухарики (крутоны)
- Вода — 150 мл
Способ приготовления:
Лук режем кольцами, чеснок нарезаем пластиками.
Обжариваем лук и чеснок в оливковом масле до золотистого цвета (ушло минут 10 на жарку).
Белые грибы размораживаем, свежие шампиньоны нарезаем крупными пластинками.
Грибы добавляем к обжаренному луку, а также добавляем соль, черный перец (щедро), щепотку мускатного ореха. Перемешиваем.
Вливаем 200 мл белого сухого вина. Как закипит, добавляем примерно 150 мл воды, накрываем кастрюлю крышкой и варим 10-15 минут.
Затем добавляем в суп молоко и сливки, доводим до кипения и выключаем печь.
Добавляем много укропа,
Пробуем на вкус и при необходимости досаливаем и перчим.
Пока суп варился, сушим сухарики из белого хлеба.
Суп подаем с сухариками (крутонами).
Приятного аппетита!