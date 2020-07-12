Ингредиенты:

  • Укроп (мелко нарезанный) — 1/2 стак.
  • Молоко — 100 мл
  • Сливки — 200 мл
  • Специи (соль, свежемолотый черный перец — по вкусу, мускатный орех — щепотка) — по вкусу
  • Вино белое сухое — 200 мл
  • Грибы (у меня 300 гр замороженных белых грибов и 200 гр свежих шампиньонов) — 500 г
  • Чеснок — 2-3 зуб.
  • Масло оливковое — 50 мл
  • Лук репчатый — 300 г
  • Сухарики (крутоны)
  • Вода — 150 мл

Способ приготовления:

Лук режем кольцами, чеснок нарезаем пластиками.
Обжариваем лук и чеснок в оливковом масле до золотистого цвета (ушло минут 10 на жарку).

Белые грибы размораживаем, свежие шампиньоны нарезаем крупными пластинками.

Грибы добавляем к обжаренному луку, а также добавляем соль, черный перец (щедро), щепотку мускатного ореха. Перемешиваем.

Вливаем 200 мл белого сухого вина. Как закипит, добавляем примерно 150 мл воды, накрываем кастрюлю крышкой и варим 10-15 минут.

Затем добавляем в суп молоко и сливки, доводим до кипения и выключаем печь.

Добавляем много укропа,

Пробуем на вкус и при необходимости досаливаем и перчим.

Пока суп варился, сушим сухарики из белого хлеба.

Суп подаем с сухариками (крутонами).

Приятного аппетита!