Оладьи на кефире «Пышные»

Продукты:

  • Кефир — 1 стакан (250 мл)
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Мука пшеничная — 1,5 стакана
  • Сахар — 2-3 ст. ложки
  • Соль — 0,5 ч. ложки
  • Сода — 0,25 ч. ложки
  • Масло растительное для жарки — сколько уйдет

Как приготовить оладьи на кефире:

В металлическую миску вбить яйца. Добавить сахар и соль.

Хорошо взбить венчиком яйца с сахаром.

Затем добавить кефир. Хорошо перемешать.

Поставить миску на маленький огонь и, помешивая, нагревать яичную смесь, пока не станет теплой (примерно до 40 градусов). Снять миску с огня.

Просеять муку. Всыпать в теплую смесь частями, постоянно взбивая венчиком так, чтобы не было комочков.

Затем добавить соду. Хорошо перемешать. Потом налить 1 ст. ложку растительного масла. Хорошо взбить. Тесто для оладий на кефире готово.

Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло столовой ложкой выложить оладьи. Жарить оладьи на среднем огне 1-2 минуты, до золотистого цвета.

Затем оладьи перевернуть. Накрыть сковороду крышкой (тогда оладьи будут более пышные), печь оладьи на кефире еще 1-2 минуты.

Так пожарить все оладьи.

Оладьи на кефире «Пышные» готовы. Подавать оладьи теплыми, со сметаной, вареньем или медом.