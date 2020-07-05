Затем добавить кефир. Хорошо перемешать.

Поставить миску на маленький огонь и, помешивая, нагревать яичную смесь, пока не станет теплой (примерно до 40 градусов). Снять миску с огня.

Просеять муку. Всыпать в теплую смесь частями, постоянно взбивая венчиком так, чтобы не было комочков.

Затем добавить соду. Хорошо перемешать. Потом налить 1 ст. ложку растительного масла. Хорошо взбить. Тесто для оладий на кефире готово.

Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло столовой ложкой выложить оладьи. Жарить оладьи на среднем огне 1-2 минуты, до золотистого цвета.