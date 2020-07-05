Оладьи на кефире «Пышные»
Продукты:
- Кефир — 1 стакан (250 мл)
- Яйца куриные — 2 шт.
- Мука пшеничная — 1,5 стакана
- Сахар — 2-3 ст. ложки
- Соль — 0,5 ч. ложки
- Сода — 0,25 ч. ложки
- Масло растительное для жарки — сколько уйдет
Как приготовить оладьи на кефире:
В металлическую миску вбить яйца. Добавить сахар и соль.
Хорошо взбить венчиком яйца с сахаром.
Затем добавить кефир. Хорошо перемешать.
Поставить миску на маленький огонь и, помешивая, нагревать яичную смесь, пока не станет теплой (примерно до 40 градусов). Снять миску с огня.
Просеять муку. Всыпать в теплую смесь частями, постоянно взбивая венчиком так, чтобы не было комочков.
Затем добавить соду. Хорошо перемешать. Потом налить 1 ст. ложку растительного масла. Хорошо взбить. Тесто для оладий на кефире готово.
Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло столовой ложкой выложить оладьи. Жарить оладьи на среднем огне 1-2 минуты, до золотистого цвета.
Затем оладьи перевернуть. Накрыть сковороду крышкой (тогда оладьи будут более пышные), печь оладьи на кефире еще 1-2 минуты.
Так пожарить все оладьи.
Оладьи на кефире «Пышные» готовы. Подавать оладьи теплыми, со сметаной, вареньем или медом.