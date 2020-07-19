Когда хочется голубцов, а времени на их приготовление нет, выручает ленивый вариант приготовления этого блюда.
Продукты:
- Фарш мясной — 400 г
- Капуста белокочанная — 400 г
- Рис круглозёрный — 0,5 стакана
- Яйцо — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Масло подсолнечное — 1 ст. ложка
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Соль — по вкусу
Для соуса:
- Томатная паста — 2 ст. ложки + 1 стакан воды
- или томатный сок — 1 стакан
Как приготовить ленивые голубцы в духовке:
1. Капусту мелко нарезать и залить кипятком минут на 10. Откинуть капусту на дуршлаг и дать жидкости стечь.
2. Рис помыть и отварить на небольшом огне до полуготовности, примерно 10-12 минут после закипания.
3. Лук очистить и мелко нарезать. Морковь очистить и натереть на крупной тёрке. Чеснок очистить и выдавить через пресс.
4. Обжарить лук и морковь на подсолнечном масле в течение 7 минут на среднем огне.
5. Смешать фарш, капусту, рис и обжаренные овощи. Добавить яйцо, чёрный молотый перец, измельчённый чеснок и соль. Всё хорошо перемешать.
6. Из фарша мокрыми руками сформировать котлеты.
7. Томатную пасту развести водой. Уложить котлеты в форму для запекания, залить томатной пастой, разведённой в воде (или томатным соком).
8. Включить духовку и разогреть до 180°С. Запекать ленивые голубцы в духовке в течение одного часа.
9. Подавать ленивые голубцы со сметаной и свежей зеленью. На гарнир к таким голубцам можно подать отварной картофель или картофельное пюре.
Приятного аппетита!