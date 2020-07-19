Когда хочется голубцов, а времени на их приготовление нет, выручает ленивый вариант приготовления этого блюда.

Продукты:

Фарш мясной — 400 г

Капуста белокочанная — 400 г

Рис круглозёрный — 0,5 стакана

Яйцо — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Масло подсолнечное — 1 ст. ложка

Перец чёрный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Для соуса:

Томатная паста — 2 ст. ложки + 1 стакан воды

или томатный сок — 1 стакан

Как приготовить ленивые голубцы в духовке:

1. Капусту мелко нарезать и залить кипятком минут на 10. Откинуть капусту на дуршлаг и дать жидкости стечь.

2. Рис помыть и отварить на небольшом огне до полуготовности, примерно 10-12 минут после закипания.

3. Лук очистить и мелко нарезать. Морковь очистить и натереть на крупной тёрке. Чеснок очистить и выдавить через пресс.

4. Обжарить лук и морковь на подсолнечном масле в течение 7 минут на среднем огне.

5. Смешать фарш, капусту, рис и обжаренные овощи. Добавить яйцо, чёрный молотый перец, измельчённый чеснок и соль. Всё хорошо перемешать.

6. Из фарша мокрыми руками сформировать котлеты.

7. Томатную пасту развести водой. Уложить котлеты в форму для запекания, залить томатной пастой, разведённой в воде (или томатным соком).

8. Включить духовку и разогреть до 180°С. Запекать ленивые голубцы в духовке в течение одного часа.

9. Подавать ленивые голубцы со сметаной и свежей зеленью. На гарнир к таким голубцам можно подать отварной картофель или картофельное пюре.

Приятного аппетита!