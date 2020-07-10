ОАО «Речицадрев» в этом году нарастило экспортные поставки в Египет, США, Канаду. Об этом шла речь сегодня во время посещения предприятия председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Важными темами разговора стали результаты модернизации производства, работа в условиях пандемии, диверсификация экспорта, стратегия развития на ближайшие годы.

«Время показало, что решение о модернизации, которое было принято ранее, правильное. Предприятие сегодня успешно работает. Добавились рабочие места — более 120. И сегодня здесь трудятся почти 1,5 тыс. человек. У предприятия хорошие показатели», — отметил Владимир Андрейченко.

Председатель Палаты представителей считает важным, что «Речицадрев» работает в замкнутом цикле. «Все, что необходимо для производства древесно-стружечных, ламинированных плит, фанеры, есть в стране. Производство того, чего не было, например, смол, они организовали у себя. То есть тратить валюту не нужно», — сказал спикер.

Более 85% продукции ОАО отправляет на экспорт. По мнению Владимира Андрейченко, предприятию нужно искать и новые, более премиальные рынки, не теряя при этом уже налаженные контакты.

Генеральный директор ОАО «Речицадрев» Валерий Тулейко обратил внимание, что в этом году предприятие несколько диверсифицировало рынки сбыта. «Рынок поменялся количественно и качественно. Начали больше поставлять в Египет, Канаду, США. Они стали больше заявлять. Это альтернатива. Ведем переговоры и по другим направлениям», — рассказал он.

Из-за пандемии предприятие несколько потеряло в объемах производства. «В совокупности мы месяц простояли. Это сказалось на объемах производства. Но будем наверстывать. Ориентир — закончить 2020-й со стопроцентным результатом к уровню прошлого года, без падения. Поэтому нацелены оставшиеся месяцы работать с плюсом или не снижая объемы прошлого года», — поделился планами генеральный директор.

Изучают в ОАО и возможности реализации инновационных проектов. Например, рассматривают вариант выпуска HPL-панелей. «Проект органично вписывается в нашу концепцию производства. Сейчас будем отрабатывать различные аспекты. Есть вариант добавить производство мебели», — рассказал Валерий Тулейко.

В производственных цехах Владимир Андрейченко пообщался с работниками предприятия.

Кроме того, он посетил ОАО «СветлогорскХимволокно».

Фото Сергея Холодилина

Белта