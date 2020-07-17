Розничный товарооборот в I полугодии 2020 года составил Br25,1 млрд, или 102,6% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот сложился на уровне Br45,1 млрд и снизился на 8,9% к уровню января — июня 2019 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения составил Br14,7 против Br13,7 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота страны, в январе — июне достиг Br23 млрд, или 104,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2019 года.

Товарооборот общественного питания в I полугодии составил Br1,1 млрд и снизился на 21,2% к уровню января — июня 2019-го.

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