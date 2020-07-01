Вчера утром минчанин в доме на ул.Грибоедова выбросил из окна 24-го этажа собаку, свою полуторагодовалую дочь, а после спрыгнул сам, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Вчера утром правоохранителям поступило сообщение о том, что из окна жилого дома на ул.Грибоедова в Минске выпрыгнул мужчина. Прибывшая на место следственно-оперативная группа во дворе дома обнаружила тела ребенка и мужчины с признаками падения с высоты. Недалеко от них лежала собака, которая также была без признаков жизни.

«Установлено, что 34-летний житель Минска находился дома вместе со своей малолетней дочерью. В какой-то момент мужчина собрал вещи своей бывшей сожительницы и поджег их в ванной комнате. После этого он взял свою полуторагодовалую дочь и собаку, с которыми направился на общий балкон 24-го этажа. Сначала мужчина сбросил с балкона собаку, а после то же самое сделал с дочерью. Затем минчанин покончил жизнь самоубийством, спрыгнув вниз», — проинформировали в СК.

По предварительно полученной информации, данные действия могли быть совершены на почве конфликта с 29-летней бывшей сожительницей, которая и является матерью ребенка.

Первоначально СК сообщал, что трагедия произошла в доме на ул.Репина — произошло это из-за того, что дома расположены друг напротив друга и у них общий двор.

Следователи совместно с экспертами ГКСЭ провели осмотр места происшествия. «Была зафиксирована следовая картина. Допрашиваются свидетели, родственники ребенка и знакомые погибшего мужчины. По изъятым объектам назначен ряд необходимых исследований, получены записи камер видеонаблюдения. Для установления точной причины смерти, а также физического состояния мужчины в момент произошедшего назначены судебно-медицинские экспертизы», — рассказали в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего) УК. Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по окончании предварительного расследования. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото Следственного комитета

Белта