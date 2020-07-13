В субботу руководство и специалисты КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» на полигоне ТБО в Славенце провели экологическую акцию «Собирай и разделяй».

Как рассказал «Авангарду» исполняющий обязанности КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Николай Карпечкин, всего работники собрали 700 кг. стеклобоя, 150 кг. бумаги и 850 кг. ПЭТ-бутылки, пластика и полиэтилена.

Вторсырье сразу же было отправлено на сортировку, а далее — на производство. В будущем из макулатуры получатся новые коробки, картон, различная полиграфическая продукция, а из пластика — садовый и хозяйственный инвентарь, трубы и многое другое.