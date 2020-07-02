Сохранность молодняка, производственные вопросы и соблюдение технологической и трудовой дисциплины обсудили в ходе встречи главы района Анатолия Гапоника с трудовым коллективом МТФ «Радеево» ОАО «Уваровичи-Элит».

Так, детально говорили о неукоснительном соблюдении технологии кормления, мероприятий по повышению сохранности молодняка, процессах повышения качества и реализации молока, прибавки среднесуточных привесов. Анатолий Генрикович потребовал от животноводов обратить пристальное внимание уже полученному поголовью молодняка, нацелил на выполнение прогнозных показателей.

— Сохранить животных и получить большое количество молока высокого качества невозможно без жесткого соблюдения всех условий выращивания и кормления животных. На сегодняшний день я вынужден констатировать тот факт, что на МТФ «Радеево», к сожалению, не в полной мере выполняются необходимые требования. Вы должны понять, что качество и объем произведенной продукции, а значит и ваши зарплаты, зависят только от вас. От вашей добросовестности, соблюдения трудовой и технологической дисциплины и профессионализма. Со своей стороны, я всегда готов оказать необходимую поддержку сельхозорганизации, но должна быть отдача и от вас. Через 10 дней я приеду к вам снова и посмотрю, как вы выполнили мои поручения.