Всего с начала 2020 года в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси, включено около 1 тыс. наименований товаров. Об этом в программе «Контуры» на телеканале ОНТ рассказал председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий, сообщает БЕЛТА.

«Продукт, который выходит на рынок, должен быть, в первую очередь, безопасным. Это непременный атрибут. Отечественные производители выполняют такое требование беспрекословно, чего не скажешь об импорте, который поступает на наш рынок», — сказал Валентин Татарицкий.

Госстандарт создал реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси. «Если мы выявляем опасную продукцию, то заносим ее в этот реестр, и она уже не имеет права поступать на наш рынок. Только за истекший период 2020 года 991 позиция была внесена в реестр опасной, — отметил он. — Также отменено порядка 600 документов об оценке соответствия (сертификаты, декларации) — это на 99,9% продукция, которая поступает по импорту».

Председатель комитета подчеркнул, что за последние годы произошли существенные изменения в сфере качества. «В 90-е годы у нас было недостаточно продуктов питания, не говоря уже о том, что кто-то заботился об их качестве. Сегодня же совершенно другой уровень. И нужно отдать должное, что государство уделяет огромное значение качеству продукции», — пояснил он.

Валентин Татарицкий рассказал, что Беларусь интегрирована в систему международных организаций по стандартизации. «Наша страна является полноправным членом Международной организации по стандартизации (ISO) и в настоящее время принимает участие в 173 ее технических комитетах. Также мы имеем прямое соглашение с европейскими организациями — CEN, CENELEC», — добавил он. — Это позволяет нам видеть, какие современные требования принимаются на международном уровне. Кроме того, мы можем вносить и свои предложения по формированию этих требований, по отстаиванию интересов».

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