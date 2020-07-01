Поддержать в трудную минуту, протянуть руку помощи каждому нуждающемуся, дать дельный совет и показать реальный путь из сложной жизненной ситуации – наша главная задача. Те, кто не умеет сопереживать и принимать чужую боль как свою, у нас не задерживаются. Вот так коротко и емко сказала о своем учреждении директор территориального центра социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района Любовь Болдуева. Пожалуй, точнее и не скажешь. О том, как развивалась система социальной помощи незащищенных категорий населения в районе за последние десятилетия, следующая глава нашего проекта «Газета и время».

Более 20-ти лет назад, в 1998 году, в Минске был создан первый территориальный центр социального обслуживания населения. Позднее аналогичные центры были созданы в каждом административном районе нашей страны. Сегодня их более полутора сотен. Основная задача специалистов ТЦСОН – помочь человеку независимо от возраста, пола, социального положения осознать проблему, которая мешает нормальной жизнедеятельности, и содействовать ее решению посредством использования социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических и других методов. Критерием эффективности социальной работы в этом случае является степень реабилитации клиента или восстановление его прежних способностей и в целом его полноценное возвращение в социум. За сложными фразами, изобилующими терминами, – поистине огромная работа специалистов центра. Иными словами, это то место, где помогут и советом, и конкретной помощью, причем в любое время суток.

На Будакошелевщине территориальный центр социального обслуживания населения открылся в июле 2002 года. Его предшественником было отделение социальной помощи на дому, которое с 1989 года функционировало в райсобесе, затем несколько лет располагалось в здании нынешнего коррекционно-развивающего центра. А в марте 2004 года своими силами сотрудники сделали ремонт в здании нынешнего центра, что рядом с райбольницей, обосновались и до сих пор размещаются здесь.

Сегодня на базе центра работают 4 отделения: первичного приема информации, анализа и прогнозирования и социальной поддержки, отделение социальной помощи на дому, отделение дневного пребывания для инвалидов, отделение социальной адаптации и реабилитации и дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

Пенсионеры, инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные и неполные семьи, одинокие пожилые граждане, малообеспеченные семьи и одинокие граждане – вот те категории людей, которые в первую очередь нуждаются в социальной защите. На учете в центре состоит более 11,5 тысячи человек, нуждающихся в сторонней помощи и поддержке.

Более 460 нетрудоспособных граждан в 78 населенных пунктах района получают надомное обслуживание, причем за символическую плату – львиную долю расходов берет на себя государство. 63 социальных работника доставляют на дом продукты, приносят дрова и воду, оплачивают коммунальные услуги, доставляют медикаменты, наводят порядок в доме. И все с добрым словом, позитивным настроем. Ведь порой с человеком достаточно лишь поговорить, уделить ему внимание. Сегодня, в непростое время пандемии коронавируса, они доставляют продукты питания и медикаменты нуждающимся пожилым гражданам, которые не находятся на социальном обслуживании. За два последних месяца 174 человека совершенно бесплатно воспользовались таким видом помощи.

Новый виток в развитии центр получил с открытием отделений дневного пребывания для инвалидов и социальной адаптации и реабилитации и дневного пребывания для граждан пожилого возраста. В феврале 2013 года введено в эксплуатацию новое здание отделения дневного пребывания. Сегодня в современных комфортных условиях молодые люди, а их порядка тридцати человек, не только получают основные социально-бытовые и социально-трудовые навыки, но и в полной мере могут реализовать свои творческие и интеллектуальные способности: посещают кружки, участвуют в различных мероприятиях. Среди них есть выпускники центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. То есть социализация этих ребят не прекращается.

Занимаются скандинавской ходьбой, поют, изготавливают поделки и осваивают компьютерную грамоту пожилые граждане. Видя активность, жизнерадостность посетителей отделения дневного пребывания для пожилых, их и пожилыми назвать трудно. Не случайно и клуб по интересам носит говорящее название «Унывать нам рановато».

Только на начало текущего года на учете в центре состоят 25 неблагополучных семей, 84 семьи, воспитывающие детей-инвалидов, 46 детей-сирот, 58 человек, вернувшихся из мест лишения свободы. За разными видами помощи – психологической, консультативной, коррекционной – обратились в прошлом году почти 5 тысяч человек.

Время не стоит на месте и диктует свои условия. В центре постоянно внедряются новые формы работы. Сегодня здесь могут предложить услуги няни, сиделки, родителям близнецов предоставить помощника до достижения малышами трехлетнего возраста. Услуги помощника по сопровождению или ассистента также нашли своего потребителя. Пожилые граждане старше 70-ти лет могут получать социальное обслуживание на основании договора ренты. С 2019 года нетрудоспособным гражданам оказываются социальные услуги в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства с физическим лицом, не являющимся обязанным по закону содержать этого нетрудоспособного гражданина. Это так называемая замещающая семья.

С 2002 года в учреждении работает нынешний руководитель Любовь Болдуева. Главный экономист, главный бухгалтер, много лет отдавший цифрам. Когда-то волей судьбы она попала в социальную службу и осталась здесь на всю жизнь. Делать добро, помогать людям стало для нее уже смыслом жизни и ежедневной потребностью. «За годы работы у нас сложился дружный коллектив, в котором с полувзгляда, с полуслова мы понимаем друг друга и делаем общее дело», – поделилась Любовь Владимировна. Не случайно за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в осуществление государственной политики в социально-трудовой сфере Любовь Болдуева награждена Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.

Нисколько не умаляя роли Любови Владимировны, мы понимаем, что эта высокая награда – результат труда всего коллектива. Социальные работники по роду своей деятельности сродни медикам. Сегодня они тоже на передовой: помогают, поддерживают, лечат, разве что не медикаментами. Здоровья им, сил и терпения. А добротой они еще и сами поделятся со всем миром.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец