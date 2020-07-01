С 1 июля в Беларуси производится перерасчет всех трудовых пенсий — по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца — в соответствии с указом Президента №232 «О повышении пенсий». Подробнее о новых размерах выплат БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Перерасчет трудовых пенсий будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем пересчете пенсий, с повышением ее величины на 6%.

«Так, средний размер пенсии по возрасту за июль составит Br470,6 и увеличится на 5,2% по сравнению с июнем 2020 года (Br447,5) и на 12,5% — по сравнению с июлем 2019-го (Br418,4)», — уточнили в Минтруда.

Перерасчет пенсий в июле будет произведен более чем 2,4 млн граждан. На выплату пенсий в 2020 году будет направлено более Br13,4 млрд, в том числе на перерасчет по данному указу — Br335 млн.

В министерстве подчеркнули, что размер увеличения пенсии у каждого получателя будет свой, поскольку зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию.

Размеры надбавок, повышений и доплат к пенсиям, а также социальных пенсий в июле не изменяются. Речь, в частности, о доплатах лицам старше 75 лет, надбавках на уход инвалидам I группы и лицам старше 80 лет, повышениях Героям Беларуси, Героям Советского Союза, инвалидам и участникам войны, почетным донорам, другим категориям граждан. Увеличение этих выплат, соответствующее росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), было в феврале (на 3,5%) и в мае (на 2,9%), очередное планируется в августе.