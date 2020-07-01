УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» информирует о возобновлении оказания медицинских услуг по проведению медицинских осмотров:



• медицинские осмотры лиц поступающих на работу;

• периодические осмотры лиц работающих во вредных и опасных условиях труда;

• медицинские осмотры водителей транспортных средств и маломерных судов;

• медицинские осмотры граждан на право ношения и владения газовым и огнестрельным оружием;

• медицинские осмотры работающих в медицинских пищевых и коммунальных объектах, детских и других учреждениях, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат обязательным медицинским осмотрам с применением лабораторных, аппаратных, функциональных и других методов исследования.