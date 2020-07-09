9 июля состоялась незапланированная встреча председателя райисполкома Анатолия Гапоника с трудовым коллективом коммунальника.

У коммунальщиков возник ряд вопросов, касающихся начисления заработной платы, норм расхода топлива, создания надлежащих условий для ремонта техники, соблюдения графика отпусков и другие.

Каждый из присутствовавших смог высказаться, и был выслушан. Часть вопросов была разъяснена в ходе встречи. Ряд вопросов взят на контроль и будет детально проработан.

Сергей Якименко, водитель спецмашины:

-Доволен тем, что на встрече каждый из нас смог высказать все проблемные моменты, которые его волнуют. Главное, нас услышали. Надеюсь, в ближайшее время мы увидим, что ситуация на предприятии стала меняться. В ряде вопросов, например, создании условий для ремонта техники, мы сами готовы принять непосредственное участие.