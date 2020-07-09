Финальные мероприятия республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» состоятся 10-11 июля в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области во время официальной программы праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»), сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич.

«С этого года гранд-финал популярного семейного сельскохозяйственного конкурса, идейным вдохновителем которого с 2007 года выступает БРСМ, получит постоянную прописку на празднике «Купалье» в агрогородке Александрия. Именно здесь в конкурсных испытаниях за звание «Властелин села» сразятся шесть молодых семей — победителей областных туров этого проекта. Все они проживают, растят детей и трудятся в сельской местности», — рассказала Юлия Зинкевич.

Так, Брестскую область в финале представит семья Адамовичей из агрогородка Жемчужный Барановичского района, Витебскую — семья Зубко из агрогородка Юньки Поставского района, Гомельскую — семья Шипковых, проживающая в деревне Марковичи Гомельского района, Гродненскую — семья Валюшко из деревни Гудевичи Мостовского района, Минскую — семья Пракаповичей из деревни Заполье Слуцкого района. Честь Могилевской области будет отстаивать семья Скотниковых. К слову, супруги Павел и Ольга Скотниковы с их дочерью Викторией проживают в агрогородке Александрия.

Для финалистов подготовлена насыщенная двухдневная программа. «Первый день — заезд, работа по установке подворий, репетиции. Затем — официальное открытие мероприятия и первая часть конкурсной программы «Працуем раЗАм». Семьи померятся силами в сельскохозяйственных состязаниях Пакармі цяля», «Касцы», «Птушнiк», «Па дровы», которые пройдут на территории МТФ «Подкняжье» ОАО «Александрийское». Следующий день для финалистов начнется с посещения Трофимовой криницы и знакомства с экспозициями историко-краеведческого музея Александрийской средней школы. После этого на молодежной площадке республиканского праздника «Купалье» развернутся основные баталии за победный титул. Здесь пройдет вторая часть конкурсной программы «Працуем раЗАм». В нее вошли испытания «Гаспадар i гаспадыня «, «Вясковыя гульнi», конкурс-презентация «Знаёмiмся раЗАм», — отметила секретарь ЦК БРСМ.

Церемония награждения победителей состоится на малой сцене. «Каждая семья-финалистка получит в подарок сертификат в размере Br2160 (80 базовых величин) и сувениры. Победители проекта будут удостоены титула «Властелин села-2020». Завершится конкурсный день совместным просмотром гала-концерта «Моя Александрия», — добавила Юлия Зинкевич.

Традиционно проект «Властелин села» реализуется в три этапа. Сезон-2020 также не стал исключением, но впервые за всю историю конкурса районные и областные туры прошли в онлайн-формате. К слову, сегодня в официальном аккаунте молодежной организации «ВКонтакте» «Белорусский республиканский союз молодежи | БРСМ» и на канале «BRSM 2.O» видеохостинга YouTube стартовало голосование в дополнительной номинации «Властелин села ONLINE» за лучший видеоролик с участием семей-финалистов. Завершится голосование 11 июля в 15.00. Победителя определят по суммированному количеству отметок «нравится».

Организаторами гранд-финала выступают БРСМ, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Белорусский союз женщин.

Белта