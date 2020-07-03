На Будакошелевщине проходят торжественные мероприятия, посвященные главному празднику нашей страны.

Сегодня Республика Беларусь отмечает День Независимости и 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные мероприятия, посвященные этому знаковому событию, проходят по всей стране, Буда-Кошелевский район — не исключение.

Старт праздничным мероприятиям в райцентре был дан в 10 утра. На городском мемориале состоялся тожественные митинг «Помнит сердце, не забудет никогда». Руководство района, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков, представители трудовых коллективов предприятий и организаций Будакошелевщины, общественность и молодежь собрались почтить память погибших.

— Уважаемые участники торжественного мероприятия! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труда! Сегодня мы торжественно отмечаем главный праздник нашей страны — День Независимости и 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. День памяти о прошлом, гордости за настоящее и надежды на будущее. Этот день напоминает нам о том, что белорусский народ ценой немыслимых потерь завоевал свободу и независимость Родины. Мы вновь и вновь говорим слова благодарности нашим ветеранам. Ваш подвиг стал ярким примером для нынешних и будущих поколений, в руках которых –судьба нашей страны, — отметил, открывая торжественный митинг, председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник.

Будакошелевцев поздравил с праздником депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков. Пожелал здоровья, счастья, благополучия и выразил уверенность, что белорусский народ имеет огромную мудрость сохранять мир и стабильность.

Военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов, подполковник Владимир Петрусев, обращаясь к жителям райцентра, поздравил с праздником и отметил, что это священная дата для всего белорусского народа. Она стала точкой отсчета в новой истории развития нашей страны.

Продолжился торжественный митинг возложением венков и цветов на городском мемориале и минутой молчания в память о земляках, погибших в Великой Отечественной войне. После победного тройного залпа в небо, по традиции, взмыли десятки воздушных шаров цветов белорусского государственного флага.

После митинга праздничные мероприятия продолжились на центральной площади города. На главной сцене города состоялся торжественный концерт «Незалежнасцi светлае свята».

На этом праздничные мероприятия не закончились. В вечерней программе- концертная программа «Песнi маёй Радзiмы»; фестиваль красок «Праздничный калейдоскоп»; концертная программа с элементами шоу светящихся шаров «Я люблю Беларусь». Финальными аккордами станут республиканская акция «Споём гимн вместе» и праздничный фейерверк.