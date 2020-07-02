ФОТОРЕПОРТАЖ: Город завтра отметит главный праздник — День Независимости.

Город продолжает менять свой облик и хорошеет прямо на глазах. Буквально на днях в преддверии Дня Независимости по ул. Прищепы были установлены многоуровневые флагштоки.