Стоит только принести домой бананы, как уже на следующий день они начинают темнеть. Сначала на них появляются пятна, а потом плод очень быстро приобретает коричневый цвет и есть его совсем не хочется. Между тем, бананы можно хранить в несколько раз дольше, стоит только немного изменить стандартные правила. Самое простое решение – обмотать плодоножку пленкой.

В теории же, бананы всегда лучше хранить в темном прохладном сухом месте в подвешенном состоянии. Так они будут храниться дольше всего. Но по понятным причинам, в квартире добиться идеальных условий почти невозможно, поэтому приходится обходиться сподручными средствами.

Первым делом вытащите бананы из полиэтиленового пакета – в нем образуется конденсат, который еще больше ускоряет порчу фрукта.

Следующие действия зависят от того, будете вы хранить бананы – в холодильнике или в комнате. Основа здесь почти одинакова – для дольшего хранения бананы надо разделить и у каждого фрукта изолировать ножку полиэтиленом. Это увеличит срок хранения вдвое или даже чуть больше.

Если вы храните бананы в комнате, найдите самое прохладное место подальше от солнца.

В случае использования холодильника, постарайтесь найти бумажный пакет, в который сложите плоды. В нем бананы могут пролежать до недели без особых изменений.