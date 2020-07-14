Зарегистрированы Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

Отказано в регистрации Виктору Бабарико из-за несоответствия представленной декларации о доходах и имуществе, а также из-за того, что в его избирательной кампании участвовала иностранная организация. Не зарегистрировал ЦИК и Валерия Цепкало. Он не смог собрать в поддержку своего выдвижения более 100 тыс. достоверных подписей избирателей. Причина также в том, что в декларации о доходах и имуществе его супруги были указаны недостоверные сведения, которые имеют существенное значение.

Сегодня ЦИК рассмотрел еще ряд вопросов избирательной кампании. Так, Центризбирком внес изменения в положение о порядке использования СМИ при подготовке и проведении выборов. Скорректированы даты и время выхода в эфир выступлений по радио и телевидению кандидатов в Президенты. Как отмечалось во время заседания, действующий глава государства, баллотирующийся на новый срок, отказался от предоставленного ему избирательным законодательством времени на предвыборные выступления. С учетом этого и возможностей Белтелерадиокомпании ЦИК считает оптимальным, чтобы выступления по радио выходили в эфир по понедельникам и средам с 8.00 до 9.00. Первые будут 20 и 22 июля. Право на последующие выступления претенденты на высший государственный пост смогут реализовать 27 и 29 июля. На телевидении кандидаты выступят 21 и 28 июля с 17.00 до 19.00. Что касается теледебатов, то ЦИК предложил провести их 30 июля. Скорректирован также перечень печатных СМИ, в которых кандидаты смогут опубликовать предвыборные программы. Кроме того, в ЦИК провели среди кандидатов жеребьевку по определению даты и времени предвыборных выступлений.

Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.