Трудно найти школьника, который бы не мечтал о лете, а уж найти двух ребят с одинаковыми планами на каникулы – задача практически непосильная. Мои ровесники рассказали о том, чего они ждут от лета.

Лёша Мелещенко:

–В этом году я окончил пятый класс. Хочу посвятить свободное время подвижным занятиям. Буду играть на стадионе в футбол, кататься на велосипеде. Не терпится поехать с семьёй в парк аттракционов.

Даша Манченко:

– Летом обещала родителям помочь присмотреть за младшей сестрой и поработать на грядках у бабушки. Хватает и «школьной» работы: считаю нужным уже сейчас готовиться к ЦТ, поскольку в следующем году мне тоже предстоит выпускной. Оставшееся время хочу провести за книгами, сочинением стихов и занятиями музыкой.

Женя Бука:

– Я окончил девятый класс. Хочу провести лето активно: буду заниматься спортом, рассчитываю получить права на мотоцикл. Среди творческих планов – дальше придумывать разные улучшения для моей машины и, может быть, продолжать снимать об этом видео.

Марина Палубец:

– В следующем году перехожу в восьмой класс – экзамены ещё не скоро. Но у меня всё же море планов по учёбе и саморазвитию. Хочу прочитать много книг, подготовиться к олимпиаде по русскому языку. Кроме того, месяц назад я начала заниматься йогой, и мне понравилось! Так что, конечно, и летом не перестану выполнять упражнения, ведь физическая активность – это очень важно, особенно если увлекаешься черлидингом.

Стеша Остапец:

– А я этой осенью только стану пятиклассницей. Несмотря на каникулы, учёба для меня ещё не закончилась, потому что я хожу в секцию карате и жду важное мероприятие: буду сдавать экзамен на первый мон. Оставшееся время проведу у бабушки, которая живёт в Брестской области, где у меня много друзей. Хочу пожелать, чтобы для всех лето было таким же ярким и интересным.

Вадим Козлов:

– Для меня, одиннадцатиклассника, в приоритете поступление в университет, но время для хобби и друзей в расписании тоже отведено. Как будущий программист, планирую продолжать практиковаться в разработке сайтов, сделать пару обновлений в своём приложении «Дзённiк». А ещё уже около полугода хочу попробовать самостоятельно собрать электронную ударную установку: всё-таки в магазине стоит такая недёшево, а попробовать поиграть хочется.

Вероника Парфенова, участница клуба «Юный журналист»

Фото автора и Ирины Палубец