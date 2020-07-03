3 июля мы отметим главный праздник белорусской государственности – День Независимости и 76-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Для каждого из нас, без сомнения, это особая дата, которая объединяет не одно поколение. Сегодня мы живем в мирном суверенном государстве: учимся, работаем, растим детей, спокойно строим будущее. Но не забываем о тех, кто ценой собственной жизни добывал для нас этот мир и свободу. Что значит День Независимости для наших земляков? Почему нельзя забывать героическое прошлое наших дедов и прадедов? Своим мнением поделились жители Будакошелевщины.

Федор Жириков, заслуженный работник сельского хозяйства, почетный гражданин Буда-Кошелевского района:

– Если взглянуть на историю развития нашей страны, то на Беларусь кто только не зарился. Со всех сторон нападали и топтали эту землю. Поэтому День Независимости для белорусов очень ценен. Все страны имеют этот праздник, но для нас он особенно важен: мы – многострадальный народ. В годы суверенитета белорусы стали жить совсем по-другому: спокойно, с уверенностью в завтрашнем дне. Мы дружим с соседями, помогаем им в трудную минуту. Хотелось бы наладить более тесное сотрудничество с Евросоюзом, чтобы мы могли свободно ездить по Европе. Шаги в этом направлении уже сделаны. Ведь если государство ни от кого не зависит, со всеми дружит, то и его людям лучше живется. Молодежи хочу пожелать не забывать свою историю, свои корни. А самое главное, любить свою страну, свою Родину.

Жанна Евтухова, главный врач Буда-Кошелевской центральной районной больницы:

– Беларусь – суверенное государство, которое проводит свою политику. Мы живем и работаем в свободной стране. У нас масса возможностей для самореализации. Но самое главное – мы имеем мир и спокойствие, то, что нужно человеку, семье, женщине. День Независимости –это и семейный праздник: у каждого есть свой герой, в каждой семье есть погибшие. Не исключение – мои деды и прадеды, воевавшие за мирное небо над головой. Это и день памяти, может быть, даже день поминовения наших родственников. И огромная благодарность им за то, что отстояли нашу независимость, наш суверенитет. Кто знает, что бы с нами было? Всем белорусам, будакошелевцам желаю мира, благополучия, счастья, молодежи – помнить свою историю, чтить память о предках, добывших победу. Работайте, живите и учитесь на благо и процветание нашей Родины. По совести. На результат.

Не могу не выразить в эти дни слова благодарности всем тем, кто нам помогал и помогает до сих пор в условиях пандемии коронавируса. Обычные граждане, соотечественники. Очень приятна и ценна ваша забота и помощь. Вы цените наш труд. Всем огромное спасибо! Мы вместе эту ситуацию непременно преодолеем. Собираться толокой нам не привыкать.

Юрий Кубрик, тракторист-машинист сельхозучастка №2 РУП «Белоруснефть-Особино»:

– Для меня, представителя молодого поколения, независимость – это, прежде всего, возможность жить в свободном государстве. Это почетно и важно для каждого, особенно, если и сам человек своим ежедневным добросовестным трудом стремится к процветанию своей Родины. Что касается меня, то я имею любимую работу, в выборе которой ни разу не усомнился. Знаю цену хлебу, а запах родной земли – ни с чем не сравнить. На предприятии мне доверяют: в этом году на новой технике буду «сражаться» за урожай нынешнего года.

Хочу пожелать всем белорусам, особенно своим сверстникам, не бояться трудностей и честно работать, самим строить свое будущее – благо в нашей республике для этого есть все условия.

Анастасия Братикова, выпускница БелГУТа, участница Республиканского бала выпускников высших учебных заведений:

– Я рада, что живу в свободной независимой стране. На сегодняшний день я получила качественное образование и востребованную профессию. С красным дипломом закончила строительный факультет БелГУТа по специальности «инженер-строитель железной дороги». Совсем скоро буду трудиться инженером по охране труда Борисовской станции пути. Как молодому специалисту, мне положено жилье, финансовая поддержка предприятия.

Малая родина мне также дала хороший старт в жизни: родители, педагоги. Мне всегда везло на хороших людей.Буквально несколько дней назад мне выпала честь представлять свой ВУЗ и Гомельскую область на Республиканском бале выпускников высших учебных заведений. Это на самом деле круто! Этот день останется в памяти на всю жизнь. Запомнилось всё. Когда глава государства разговаривает с молодежью, как с равными, – это здорово.

Своим сверстникам, молодежи желаю найти хорошую работу и предназначение в жизни, нашей Беларуси – хороший молодежный потенциал и мирное небо, чтобы никогда не было войны. Что касается меня, всё просто – жить, добросовестно работать, словом, приносить пользу своей стране.

Иван Костюченко, директор Губичской школы:

– Этот день очень важный для нашей республики, потому что независимое государство – это то, что мы развиваемся самостоятельно. Мы сами выбрали свой путь и идем по нему целенаправленно, уверенно и надежно. Не случайно День Республики и день освобождения – это один праздник. Великая Отечественная война не минула и мою семью: у моей прабабушки было 11 детей, с войны не вернулись четверо, моя мама родилась в концлагере. Как педагог, гражданин, очень ценю жизнь в спокойной и мирной стране. С каждым годом все уютнее и комфортнее становится в Беларуси, а города и сельские населенные пункты преображаются и хорошеют. У наших детей – счастливое детство. Они не видели ужасов войны. Сегодня каждый ребенок получает бесплатное качественное образование, есть возможность оздоравливаться. Главное для молодежи – учиться, а потом вносить свой вклад в развитие нашей Родины. Хочу пожелать всем крепкого здоровья и мирного неба. Всех с праздником!

Ирина Дедикова, многодетная мама, в декретном отпуске:

– Как многодетная семья, ощущаем заботу государства, особенно с появлением младшего сынишки Богдана. Нам предоставили современное благоустроенное жилье в райцентре. Когда у нас случилась беда и Богдану потребовались сложные операции на сердце, их совершенно бесплатно сделали в РНПЦ. А решать бытовые проблемы и вопросы с жильем во время лечения сына нам помогали простые люди. Доброта и милосердие всегда были свойственны белорусскому народу.

Для меня дата 3 июля – это и день памяти. В нашей семье воевали прадеды. Они готовы были отдать свои жизни, чтобы у нас, их потомков, было мирное небо над головой. Желаю всем гражданам нашей страны добра, здоровья и благополучия.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец