Июль – это отличное время для посева скороспелых культур. Высаженные весной овощи к июлю — августу уже будут готовы к уборке. При этом первый урожай еще рано закладывать в погреб, условия не соответствуют – слишком жарко. Такие овощи можно консервировать. А вот на хранение лучше отбирать овощи с позднего урожая или со второго оборота. Итак, какие же овощные и зеленные культуры можно высаживать в июле?

Какую зелень сажаем в июле?

На протяжении всего сезона сеют холодостойкие и неприхотливые салатные овощи:

салат-латук;

рукколу;

кресс-салат.

Сеять их можно каждые две недели, собирать зелень — на любой стадии зрелости, а их взрослые растения (как и всходы) хорошо переносят несильные сентябрьские или октябрьские заморозки. А кресс-салат дает максимальное количество зелени именно в случае августовских посевов.

В описании большинства современных сортов салатов четко указано, является ли этот сорт весенним, летним или осенним. Для посева сейчас выбирайте два последних вида, поскольку они не боятся длинного светового дня и жары, не образуя в таких условиях цветоносные побеги (стрелки). Не забывайте хорошо увлажнять почву при летнем посеве и обеспечивать своевременный полив, иначе листья большинства салатов будут быстро грубеть и горчить на вкус.

Все приведенные выше советы касаются и укропа. Выбирайте для него хорошо освещенные участки с плодородной почвой, а он будет радовать Вас молодой нежной зеленью при постоянных посевах каждые две-три недели.Укроп высевают каждые 15-20 дней все лето. Поскольку семена всходят медленно, их нужно предварительно замочить. Грядка должна быть хорошо освещенной, а почва – достаточно плодородной. На 1 кв.м внесите ведро (10 л) перегноя и 1 ст.л. нитрофоски или другого комплексного минерального удобрения. Главное – не загущайте посевы. Не забывайте замачивать семена укропа перед посевом, чтобы значительно ускорить их прорастание.

С конца июля и вплоть до сентября — отличное время для посева шпината. При этом его можно садить на грядках, где до этого также росла зелень (что не рекомендуется для остальных перечисленных выше культур). Шпинат «универсален» и в качестве уплотнителя, его всегда можно садить в междурядьях почти любых других овощных культур, а также в качестве их предшественников. Сейте с интервалом в три недели для регулярного получения молодых листьев, при этом нужно выбирать сорта, устойчивые к стеблеванию.

Посадка земляники

В июле начинают сажать землянику (викторию) . До морозов она хорошо окрепнет и на следующий год даст полноценный урожай. Если собственных усов нет, можно купить в питомнике или в магазине. Это повод, чтобы приобрести новые сорта.

Посадка репы

В первой половине июля подойдет для высадки и репа. Такое время идеально подойдет для овощей, которые вы планируете сохранить в течение зимы. Домашняя репа – кладезь витамина С, группы В, А и РР, целого списка полезных минералов и микроэлементов.

После высадки можно собирать урожай уже после 1.5 месяца (некоторые сорта зреют до трех месяцев). Репа не очень любит слишком сухую и жаркую погоду, поэтому культуру стоит обязательно хорошо поливать. Если репа не получает достаточно влаги, она становится горькой по вкусу и небольшой по размеру.

Посадка капусты

Для посадки в середине лета подойдут раннеспелые сорта белокочанной капусты, а также кольраби и брокколи. Последняя вполне выдерживает даже начальные осенние заморозки. За 50-55 дней после посева при относительно теплом августе урожай вызревает полностью.

Все большую популярность набирают пока нетрадиционные для огородов виды капусты, которые также можно сажать в июле:

китайская;

пекинская;

полукочанная.

Пекинскую капусту многие намеренно сажают только в июле, поскольку в этот период она практически не стрелкуется, образует крепкие выраженные кочаны.

Посадка свеклы

Важно! Свёкла не садится в грунт, который недавно удобрялся компостом или навозом. Для её посадки почва не должна удобряться всем этим как минимум три года. Нельзя садить овощ и на то место, где перед этим росли морковь или картофель. Свёклу сажать в июле правильнее хотя бы из-за соображений роста корнеплода. При дневной температуре выше +25°С корнеплод достигнет максимальной массы. Овощ прекрасно высаживается в июле из рассады, которая заготавливается в весенний период.

Сидераты посадка

Если после сбора урожая, вы не желаете высаживать овощные культуры на огороде, нужно позаботиться о возвращении плодородия этому участку земли.

После плодоношения почва нуждается в полезных веществах, для этого посадите сидераты – растения которые быстро набирают зелёную массу, после чего их скашивают. Корни и растения перегнивают и обогащают почву полезными веществами, делают её рыхлой.

Посадка бобовых

В июле еще не поздно сажать бобовые. Горох, фасоль и бобы также созревают достаточно быстро. К тому же все эти культуры холодостойкие. Перед посевом семена замочите на 10-12 часов, а саму грядку хорошо пролейте. Фасоль можно высадить прямо в теплицу с томатами или огурцами. Вы успеете убрать их, пока фасоль займет там главенствующее положение.

Посадка редиса

Редис тоже можно посеять в июле (и даже позже) с интервалом 2 недели. Световой день становится более коротким, но корнеплоды все равно вырастут сочными и нежными, если в почве будет достаточно азота. Высаживать редис можно на только что освободившуюся грядку после раннего картофеля.

Что посадить в июльском саду?

Июль — самое удачное время для зелёного черенкования. Этим простым и эффективным способом можно размножать многие деревья и кустарники. Черенки нарезают острым ножом длиной 8–12 см с 2–3 междоузлиями, при этом нижний срез делают косым под углом 45о на 1 см ниже почки, а верхний — прямым, сразу над последней почкой. Нижние листья удаляют, а верхние частично подрезают, чтобы сократить испарение влаги.

Черенкованием в июле размножают:

жимолость;

облепиху;

сливу;

лимонник;

актинидию;

чёрную смородину;

самшит;

крыжовник;

бересклет;

гортензию;

жасмин;

клематис;

розы.

Перед посадкой нижний срез черенка обрабатывается корнеобразующим препаратом, например, Корневином. Черенок высаживается наклонно на глубину 1,5–2 см до верхней почки и накрывается плёнкой, стеклянной банкой или ПЭТ бутылкой. Теперь для будущего саженца нужна влажность 80–90% и температура 20–26 градусов тепла. Посадки следует притенять, периодически проветривать, а через 3 недели начинать закалять.

Подкормка растений

Подкормка растений в июле должна быть выполнена до середины месяца, это последнее подобного рода мероприятие в текущем квартале. Подкормка в июле плодово-ягодных культур проводится комплексным минеральным или органическим удобрением с последующим поливом, рыхлением и мульчированием приствольных кругов. Для мульчирования можно использовать древесные опилки, перегной или соломистый навоз, компост.

Удобрения в июле на участки, где растет земляника, вносятся после сбора урожая. Это должны быть комплексные и минеральные подкормки из расчета 50-60 г на 1 м2, удаляют ненужные усы.

Ещё одно важное мероприятие, запланированное в календаре садовода-огородника на июль, – это перелопачивание компоста, заложенного в прошлом году.

Деревья с поздними сроками созревания плодов при наличии вредных насекомых и болезней надо опрыскивать современными разрешенными для садоводов-любителей средствами защиты растений. Соблюдайте сроки обработки, которые даны в календаре. Опрыскивания, проведенные наугад или на всякий случай, как правило, бывают бесполезными. Также в календаре огородника на июль значатся обязательные работы по борьбе с вредителями.

Июль месяц для сбора созревшего урожая. Многие огородные культуры уже созрели и готовы отправиться на зимнее хранение. Но на их место можно посадить те культуры, которые успеют созреть до похолодания. Так, в течение всего лета можно будет наслаждаться свежими овощами все лето. Тем более, некоторые культуры лучше сохраняются зимой, если были посажены летом.

Очень важно во время летней посадки растений обеспечить их влагой, ведь на первом этапе роста она особенно необходима, а дождей в этот период может быть мало. Поэтому перед посадкой растений грядки следует не только освободить от сорняков и разрыхлить, но и тщательно полить. Следует также выбирать скороспелые сорта, чтобы точно успеть получить урожай. Итак, в середине лета — июле, можно садить любые виды овощей. Условиями для посадки будут только: скороспелость и стойкость к высоким температурам. Посадив в июле некоторые виды овощей, вы сможете собрать большой урожай на зиму и дать почве отдохнуть от тяжелых многолетних культур. Также вы будете в плюсе, сменяя раннеспелые овощи другими видами, соберёте в два раза больше урожая.