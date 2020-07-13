Школьник из Осиповичей попал в больницу с ожогами из-за неосторожного обращения с удочкой под линиями электропередач, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасатели 11 июля получили сообщение о госпитализации 14-летнего мальчика с ожогами I-III степени 42% тела. Школьник получил ожоги в результате неосторожного обращения с рыболовной удочкой под линиями электропередач на территории железнодорожной станции Юбилейная в Осиповичах.

Как отмечают специалисты, часто рыбаки используют телескопические удочки длиной около 6 м. Примерно такое же и расстояние от проводов до земли. Если удилище или леска приближаются недопустимо близко к проводам или прикасаются к ним, то человек может получить удар током. Влажность и близость воды могут усилить воздействие электрического тока.

В охранных зонах линий электропередачи запрещается ловить рыбу, устраивать площадки для игр, костры, стоянки транспорта, палаточные городки, запускать воздушных змеев, набрасывать на провода леску удилища, посторонние предметы. Нельзя влезать на опоры линий электропередачи, повреждать арматуру, изоляторы.

Белта