Один из великих праздников у православных — День святых апостолов Петра и Павла. Это один из самых старых христианских праздников, который отмечается ещё с времён раннего христианства.
Дата праздника, или, скорее, дня памяти апостолов Петра и Павла, никогда не меняется. В этом году Петров день, как и всегда, отмечается 12 июля.
Петрову дню предшествует посвящённый ему Петров пост. Его главная особенность в том, что он всегда завершается ко Дню Петра и Павла, хотя дата начала поста непостоянна. Пост начинается в зависимости от пасхалии текущего года и может длиться от 8 до 42 дней. В этом году его продолжительность — 27 дней. Петров пост на этот раз выпадает на даты с 15 июня по 11 июля.
Что нельзя делать в Петров день
Петров день – это престольный праздник апостолов Иисуса Христа, которые несли Слово Божие в народ. В конце жизни они приняли мученическую смерть с разницей в один год. Чтобы правильно отметить этот христианский праздник, необходимо знать, что можно и нельзя делать в Петров день:
- Следует отказаться от выполнения любой хозяйственной работы по дому;
- Не рекомендуется посещать кладбища;
- Нельзя заниматься грязной работой и делами, связанными с возделыванием земли.
Что нужно делать в Петров день
- Пойти в храм на службу, перед этим умывшись из трех источников (это гарантировало защиту Петра в течение года).
- Сегодня надо обязательно исповедаться и причаститься, завершив, таким образом, Петров пост. То есть, очистить не только тело, но и душу.
- Приготовить рыбу. Женщины верили, что рыба на праздничном столе – это гарантия мира и счастья в доме.На Петров день мамы пекли своим деткам «мандрыки» — булочки или пончики с творогом и фруктами. Считалось, что на Петра и Павла «кукушка мандриком подавилась» и перестает куковать.
Покататься на качелях. Если в этот момент засмеяться, то непременно счастливым будешь. А если заплачешь, жизнь сократишь.
На Петра и Павла обязательно надо идти в гости. Делается это для того, чтобы в суете не забыть о родных и друзьях.
Народные приметы в Петров день
К приметам в день Петра и Павла люди относились с особым вниманием, ведь после этого дня начиналась пора сенокоса и предугодать дождливые или пасмурные дни было очень важно.
1.Готовь серпы на Петров день — после этого дня начинался покос трав.
2.На Петров день кукушки замолкают. Если кукушка перестает куковать за неделю до Петрова дня, то зима будет ранняя, если же кукушка кукует неделю или две после Петрова дня, то и зима наступит поздно.
3.Если на Петров день дождь, сено будет жестким, но урожай обильным.
4.Если на Петра и Павла дождь — жито уродится.
5.На Петров день дождь—урожай не худой, два дождя — хороший, а три — богатый.
6.Смотрели на поле хлебное в этот день: если хлеба уродились, то ни Петр, ни Павел их не отнимут.
7.На Петров день — колос, на Ильин — колоб.
8.Петр и Павел день убавил, говорили в народе, потому что продолжительность дня к этому времени заметно уменьшалась.
9.Петр и Павел жару прибавил — начинались самые жаркие летние дни.
10.День убывает, жара прибывает.
11.Как придет Петро, так и будет тепло.