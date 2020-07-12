Покататься на качелях. Если в этот момент засмеяться, то непременно счастливым будешь. А если заплачешь, жизнь сократишь.

На Петра и Павла обязательно надо идти в гости. Делается это для того, чтобы в суете не забыть о родных и друзьях.

Народные приметы в Петров день

К приметам в день Петра и Павла люди относились с особым вниманием, ведь после этого дня начиналась пора сенокоса и предугодать дождливые или пасмурные дни было очень важно.

1.Готовь серпы на Петров день — после этого дня начинался покос трав.

2.На Петров день кукушки замолкают. Если кукушка перестает куковать за неделю до Петрова дня, то зима будет ранняя, если же кукушка кукует неделю или две после Петрова дня, то и зима наступит поздно.

3.Если на Петров день дождь, сено будет жестким, но урожай обильным.

4.Если на Петра и Павла дождь — жито уродится.

5.На Петров день дождь—урожай не худой, два дождя — хороший, а три — богатый.

6.Смотрели на поле хлебное в этот день: если хлеба уродились, то ни Петр, ни Павел их не отнимут.

7.На Петров день — колос, на Ильин — колоб.

8.Петр и Павел день убавил, говорили в народе, потому что продолжительность дня к этому времени заметно уменьшалась.

9.Петр и Павел жару прибавил — начинались самые жаркие летние дни.

10.День убывает, жара прибывает.

11.Как придет Петро, так и будет тепло.