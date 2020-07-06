Председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с жителями аг. Губичи.

В фойе Губичского сельского Дома культуры речь шла о социально-экономическом развитии района, работе отраслей образования и медицины, особое внимание было уделено сельскохозяйственной отрасли, вовлечению земель в сельхозоборот, благоустройству. Анатолий Генрикович коснулся темы предстоящих выборов Президента Республики Беларусь, подробно остановился на эпидемиологической обстановке, а также ответил на вопросы губичан.

Обсуждая злободневный вопрос об эффективности работы с обязанными лицами, председатель райисполкома отметил: «Это задача государственной важности, и решить ее мы можем только вместе, сообща, во взаимодействии со всеми субъектами профилактики».

Подробно о встрече читайте в субботнем номере газеты «Авангард»