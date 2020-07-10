50 благородных оленей выпустили в лесные угодья Буда-Кошелевского района.

Благородных оленей в наш район завезли в ноябре прошлого года в рамках госпрограммы «Белорусский лес», которая стартовала в 2016 году и рассчитана на пять лет. За это время в природу уже выпустили и ещё выпустят десятки оленей.

В адаптационном лагере, размещенном вблизи д. Шарибовка, популяция увеличилась на 7 особей. 9 июля после передержки их выпустили в дикую природу. Следует сказать, покидали они вольер площадью 11 гектаров с явной неохотой. И, скажу вам, неспроста – для обитания животных были созданы условия, максимально приближенные к естественной среде, с пастбищами, водоемами и лесным массивом.

— Красавцев-оленей мы доставили из оленьего питомника, что в Городокском районе Витебской области, — рассказал «Авангарду» директор Буда-Кошелевской РОС «БООР» Александр Машков, — Когда-то их туда привезли из Литвы. На покупку потратили 85 тысяч рублей. Сейчас в стаде 50 особей: 3 взрослых самца, 20 половозрелых самок, 18 голов молодняка и 9 телят, рожденных в вольере. Почти год егеря «БООР» внимательно следили за адаптацией оленей. Теперь, когда пройден карантинный период, детеныши в стаде подросли и окрепли, мы выпускает оленей в дикую природу. За это время, что немаловажно, животные отвыкли от людей и одичали, стали пугливыми, что очень хорошо – смогут и от браконьеров укрыться, и от волка.

Действительно, нам ни разу не удалось приблизится к ним вплотную. К слову, несмотря на то, что оленей выпустили в лес, охотиться на них пока нельзя. Сначала нужно достичь определенной численности особей.