В преддверии учебного года в магазинах, где продаются детские товары, многолюдно. Поэтому работники РОЧС в рамках акции «В центре внимания – дети!» направились в эти торговые точки, чтобы рассказать детям и их родителям о правилах безопасной жизнедеятельности.

В магазине «Свит», к примеру, для привлечения внимания покупателей они разместили тематические объекты: боевую одежду спасателей, автономный пожарный извещатель и огнетушитель со слоганом «Для детей, оставленных без присмотра». Посетителям предлагалось пройти «Экзамен по безопасности». Участникам вручали специальный браслет, а также «Дневник безопасности», в котором были указаны задания по безопасности жизнедеятельности.

Нужно сказать, что детвора и взрослые активно участвовали в предложенных викторинах и конкурсах. К тому же те, кто успешно выполнял все задания, получали «сертификат о прохождении экзамена по безопасности».

А чтобы правила безопасности были всегда под рукой, всем участникам мероприятия спасатели вручали полезные памятки и брошюры на соответствующую тематику.

Елена ДОРОШКО

Фото из архива РОЧС



