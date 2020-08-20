Анатолий Гапоник: Мы едины. Наша цель – счастливая, мирная, независимая страна!

— Уважаемые будакошелевцы. Мы собрались в поддержку мира и спокойствия. Сегодня здесь собрались те, кому не безразлична судьба нашей страны, — обратился к участникам митинга председатель райисполкома Анатолий ГАПОНИК. — Страны, которую на протяжении четверти века мы строили вместе с нашим Президентом. У нас сохраняются рабочие места, всесторонне поддерживаются большие и малые города, села. Очень приятно, что в нашем районе только в этом году открылись после ремонта Коммунаровский Дворец культуры, птичники РУП «Белоруснефть-Особино». За годы независимости сделано много, но нужно сделать еще больше. Мы едины! Наша цель – счастливая, мирная , независимая страна. За родину! За Беларусь!