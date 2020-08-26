К председателю райисполкома Анатолию Гапонику обратились 12 человек, вопросы половины из них были разъяснены или решены еще до приема.

Проблемы, озвученные в ходе приема, были самые разные: улучшение жилищных условий, утепление стен жилого дома, качество ремонтных работ, несоблюдение границ земельного участка, оформление права собственности на жилой дом и земельный участок, открытие кафе «Зарница» в Уваровичах и другие.

По всем поступившим обращениям даны исчерпывающие разъяснения, а вопросы, требующие детальной проработки, взяты на контроль.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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