Антициклон «Эмиль» принесет в Беларусь похолодание, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В понедельник, 10 августа, в Беларуси сохранится вполне комфортная теплая погода. Местами пройдут короткие летние дожди с грозами. Днем будет плюс 24-30 градусов», — сказали в Белгидромете.

Во вторник, 11 августа, через территорию страны будет перемещаться малоактивный атмосферный фронт. В связи с этим температура начнет медленно понижаться. Ночью будет 11-17 градусов выше нуля, днем — от плюс 19 по северу до 28 градусов тепла по югу страны. Осадков будет немного, только местами, в основном по югу, пройдут кратковременные дожди с грозами.

«В середине недели фон атмосферного давления вырастет. Власть над погодой получит очередной антициклон, которому немецкие метеорологи дали имя «Эмиль». Этот антициклон сформирован в прохладном воздухе. Поэтому температура в ночные часы будет понижаться до 7-14 градусов выше нуля, а в ночь на четверг, 13 августа, — до плюс 5-10. В разгар дня прогнозируем от плюс 16 по северо-востоку до 24-25 градусов тепла по юго-западу Беларуси», — отметили в Белгидромете.

Такой температурный режим будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы для середины августа. Во многих регионах страны обойдется без осадков.

Белта