Сегодня в формате видеоконференции проходит очередной этап переговоров Беларуси и России по отмене роуминга, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Белорусскую сторону представляет министр связи и информатизации Константин Шульган, российскую — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. В совещании также принимают участие представители антимонопольных органов и операторов связи двух стран.

Основная тема переговоров — обсуждение текущих результатов и дальнейших действий сторон по реализации дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства.

Константин Шульган проинформировал российских коллег о выполнении белорусской стороной соответствующих мероприятий. Как отметил министр, завершение всех намеченных мероприятий по отмене роуминга на территории СГ в запланированные сроки — до 1 октября 2020 года — зависит от оперативности согласования российской стороной предложений белорусских операторов связи, касающихся, в частности, предотвращения нелегальной терминации телефонного трафика.

«Завершив все мероприятия дорожной карты по отмене роуминга, на данном этапе мы должны сконцентрировать усилия на предупреждении мошенничества и несанкционированных действий на сетях электросвязи. Необходимо максимально продуктивно подойти к решению этих вопросов. Наша общая цель — найти консенсус и завершить работу по отмене роуминга в ранее намеченные сроки. Белорусской администрацией связи выполнены все этапы работы в соответствии с утвержденной дорожной картой, и аналогичных результатов мы ожидаем от российской стороны, чтобы итоговый документ по отмене роуминга был подписан своевременно», — резюмировал Константин Шульган.

Беларусь и Россия с 2017 года работают над отменой роуминга на территории Союзного государства. В декабре 2019 года была утверждена соответствующая дорожная карта.

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