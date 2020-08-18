Беларусь ограничивает ввоз птицы из Видинской области Болгарии из-за болезни Ньюкасла. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Видинской области зарегистрированы случаи заболевания птиц болезнью Ньюкасла. В связи с этим с 19 августа вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха, пера и другой продукции.

В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц, азиатская чума птиц) — высококонтагиозная вирусная болезнь, главным образом куриных, характеризующаяся пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. При остром течении болезни Ньюкасла летальность среди молодняка достигает 100%. Переболевшие цыплята плохо растут. Болезнью Ньюкасла может заболеть и человек.

Белта