РУП «Белкартография» продолжает подготовку материалов к новому учебному году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

«Белкартография» снабжает учеников с 4-го по выпускной 11-й класс атласами и контурными картами по истории и географии. Всего к 1 сентября планируется отпечатать более 350 тыс. экземпляров учебной продукции. «В настоящее время задачей предприятия является подготовка к новому учебному году, поскольку издательство является основным производителем продукции для учебных заведений и обеспечивает их всеми необходимыми пособиями», — сказала директор РУП «Белкартография» Инна Шлык.

Она также отметила, что предприятие работает в штатном режиме, а работники издательства призывают всех граждан страны добросовестно выполнять свои должностные обязанности в рамках трудовой деятельности.

РУП «Белкартография» создано в 1999 году. Предприятие выпускает более 700 картографических произведений, среди которых научно-справочные карты и атласы; тематические и представительские карты и атласы для госорганов управления, местных, исполнительных и распорядительных органов власти, учреждений, организаций и предприятий; карты и атласы на иностранных языках; цифровые карты.

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